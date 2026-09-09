Quand l’art passe à l’action…

Marie-Josée Larouche

Résidente de Val-David, membre du CA du journal Ski-se-Dit

ATSA est un organisme à but non lucratif qui fêtera ses 30 ans très bientôt. La cofondatrice, Annie Roy, organise pour une 3e édition L’Art est dans ses feuilles, 2 journées d’échanges, de découvertes, de rassemblements lors des Journées de la culture, soit les 26 septembre (13h à 23h) et 27 septembre (13h à 15h) prochains à la résidence de création La Montagnarde. La mission est d’offrir au public et aux artistes un lieu qui met en communion l’individu, la culture et la forêt. Le but est de l’habiter et de la protéger. Permettre à des humains, de se ressourcer, de ressentir et se connecter à leurs besoins de créer pour ensuite le partager avec la communauté.

Lors de ce magnifique événement, on pourra découvrir 27 œuvres. Les artistes présents cette année sont: Pallina Michelot avec Être noir.es, Marie-Ève Farmer avec Sublime, L’Autre Animal Nico Lagarde et André St-Jean avec Des fleurs dans les bottes, Les oncles de l’artiste, œuvre non titrée, Aurélie Pedron et Simiuni Nauya avec Iam Sim, La Quadrature avec Manifestation sonore, Annie Roy avec Animalités, Sarah Thibault avec Les nouvelles ruines, Elaine Frigon avec Conjuration, Collectif Portraits de Femmes avec Queen, et Michel Depatie et Marie-Josée Larouche avec Entre la mémoire et l’oubli… expérience immersive 360°. Chaque artiste offre sa couleur dans une installation d’œuvre physique en pleine nature, un lieu inspirant d’art vivant et de création cinématographique. C’est un espace de réflexion, de ressenti, où tout s’ouvre et où tout devient possible… un lieu magique où l’art prend tout son sens, où la mémoire s’active…et le besoin d’ÊTRE.

Les visites du parcours Sentier Art-Nature seront accessibles à partir de 13h. Vous pourrez découvrir les nouvelles œuvres de l’année 2026, des performances d’art vivant, et les œuvres existantes de plusieurs artistes et, par le fait même, discuter avec les artistes présents. Vers 17h30, un rassemblement apéro-musique aura lieu autour de la résidence pour découvrir un extrait en création de danse-théâtre et poésie du Collectif Portrait de femmes avec Queen (le 26 septembre). Par la suite, il y aura des projections de films d’art créés dans la forêt vers 20h30, La Conjuration (extrait) d’Elaine Frigon, Des fleurs dans des bottes de Nico Lagarde et André St-Jean, I am Sim de Aurélie Pedron et Simiuni Nauya, Entre la mémoire et l’oubli… version 2D de Michel Depatie et Marie-Josée Larouche, dans une ambiance chaleureuse près du feu de joie.

Pour regarder tous les détails des artistes, veuillez consulter le site web https.atsa.qc.ca l-art-est-dans-ses-feuilles-2026 programmation2026.

C’est vraiment un espace à découvrir et à vivre pour en ressortir remplis d’émotions, de magie, de questionnements et de beauté!!

Bénévoles recherché.es: Si vous souhaitez faire rayonner les arts en nature dans notre communauté et participer à cet événement, contactez: programmation@atsa.qc.ca.

Mécènes recherché.es: Si vous souhaitez encourager les artistes et promouvoir leur art financièrement, contactez Annie Roy, directrice générale: admin@atsa.qc.ca.

Lieu: 251, chemin des Bouleaux, Saint-Adolphe-d’Howard. Ils encouragent le covoiturage.