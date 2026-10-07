Chronique culinaire – Octobre: Virée dans les Cantons-de-l’Est

Louise Duhamel

Chroniqueuse culinaire, résidente de Val-David

Sans l’ombre d’un doute, les Laurentides offrent de beaux paysages, mais qu’il fait bon d’aller voir ailleurs au Québec, qui a tant à offrir! Les Cantons-de-l’Est, par exemple, offrent des paysages grandioses, aérés, vallonnés et ouverts sur l’horizon. On aime cheminer sur les petites routes tranquilles où l’on découvre des villages pittoresques, des hébergements chaleureux et où l’on fait des expériences gourmandes fabuleuses. Ainsi, les amateurs de chocolat, de crème glacée ou de confitures maison pourront se régaler et dormir à l’auberge l’Oeuf, située à Mystic, un ancien village loyaliste, charmant hameau des Cantons-de-l’Est entre Farnham et Bedford. Les amateurs de fromages seront gâtés par la multitude de fermes fromagères. Il y a l’incontournable fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac, lieu bucolique à souhait, et La Station de Compton, qui produit l’excellent Alfred le fermier. Ces établissements et bien d’autres valent le détour, comme il est devenu coutume de dire dans les guides touristiques…

Qui dit fromage dit vin, cidre et autres élixirs. Ceux-ci ne manquent pas dans la région. C’est à Frelighsburg, sur les flancs ensoleillés du mont Pinacle, qu’il faut aller déguster les produits du Clos Saragnat. Les cidres de glace millésimés, en Solera, fermiers sur lies, ainsi que le cidre apéritif amer qu’on y produit sont parmi les meilleurs du genre au Québec. J’ai récemment visité le vignoble Domaine BreSee, situé à Sutton, et j’ai eu la chance de rencontrer le jeune et dynamique propriétaire. J’aime leur vin blanc le Bressoc pour son élégance et sa souplesse, mélange de sainte-croix, de vandal-cliche, de vidal et de frontenac blanc, qui offre un mélange de poire, d’agrumes et de pomme verte en bouche. Vous préférez les alcools plus costauds? Arrêtez-vous à la Distillerie Shefford, à Shefford, pour y déguster des produits à base de sirop d’érable. Vous avez le choix entre gin, whisky, vodka ou crème d’érable. Voilà quelques alcools qui accompagnent bien une tarte aux pommes. À ce propos, je vous laisse avec ma recette préférée de tarte feuilletée aux pommes. Voilà un dessert bien de saison!

Bon appétit!

Recette pour une tarte pour 6 à 8 personnes

Ingrédients

Pâte feuilletée du commerce (plus ou moins 600 grammes) faite avec du beurre, sinon, faites votre pâte selon votre préférence* : Pâte brisée : 500 g de farine tout usage, 350 g de beurre, 15 g de sel, 3 œufs Pâte sablée : 500 g de farine tout usage, 300 g de beurre, 10 g de sel, 200 g de sucre, 3 œufs

Pommes à cuire 6 à 8

Sucre granulé au goût (ou sucre d’érable)

Beurre doux 100 g

Préparation

Foncer un cercle, une assiette à tarte ou une plaque à biscuits (pour une allure rustique) avec une quantité suffisante de pâte de votre choix. Laisser reposer une heure au réfrigérateur. Avec deux pommes, faire une compote légèrement sucrée : cuire les pommes au micro-ondes à couvert avec la peau puis passer les pommes cuites à travers un tamis (ainsi, la compote sera d’une jolie couleur rosée). Garnir le fond de tarte de cette compote. Éplucher les pommes restantes, les émincer et les superposer les unes sur les autres. Saupoudrer ensuite de sucre granulé. Mettre sur le dessus le beurre coupé en petits dés. Cuire la tarte sur la grille du bas de votre four à 375 °F pendant 30 à 40 minutes environ. Laisser tiédir.

Notes

La tarte aux pommes est délicieuse avec un fromage. N’hésitez pas à l’essayer avec un cheddar ou un de ceux mentionnés ci-haut.

Depuis quelques années, je glace cette tarte avec une gelée de rose sauvage de la ferme Champ Floral. Mijanou, paysanne florale et propriétaire, vous accueillera avec un joli sourire quand vous la rencontrerez au marché de Noël de Val-David.

* Note bien technique mais importante pour la confection de la pâte : Vu la haute teneur en beurre de ces deux recettes de pâte, il est important de ne pas trop mélanger les ingrédients. Une fois les éléments de la pâte assemblés, il faut fraiser la préparation. Le fraisage se fait avec la paume de la main, en écrasant sur le plan de travail de petites portions de pâte et en les chassant devant soi. Une fois cette opération terminée, il faut rassembler l’ensemble de la pâte en une boule et répéter l’opération si nécessaire, une à deux fois seulement. Ainsi, la farine et le beurre seront amalgamés sans avoir développé d’élasticité, ce qui provoquerait une contraction de la pâte à la cuisson.

Liens

Pâte à tarte; une courte vidéo montrant la technique du fraisage: www.youtube.com/watch?v=SUmWQwv7Rwc.

L’OEuf:

https://restaurantloeuf.wixsite.com/mystic

Champ Floral:

https://www.champfloral.com/