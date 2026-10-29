Spectacle comique : Apprendre à parler avec un poème

UNE PIÈCE DE CLOWN-THÉÂTRE DONT L’HISTOIRE SE DÉROULE AU MOYEN-ÂGE

Paris, 14e siècle. La scène se déroule sur la place publique, dans le brouhaha de la foire quotidienne, parmi les passants et marchands de breloques. Lune raconte comment elle fit la rencontre de Lotre, orpheline malpropre et sans manières, alors que cette dernière vivait dans la rue. Lune décide de la dresser – oups! – de l’adopter. Elle lui enseigne la langue de Molière avec ses belles fioritures. Son projet: en faire un bouquet de bienséance pour impressionner la galerie, redorer son image et, avouons-le, faire fortune! Et puisque Lotre ne pense qu’avec sa panse… tant qu’elle sera nourrie (au raisin ou au trognon de pain, soit!), elle sera fidèle à son maître.

Titre : Apprendre à parler avec un poème

Genre : Pièce comique de 45 min

Date : dimanche 29 novembre à 14h

Lieu : LézArts Loco

Bande-annonce : https://www.youtube.com/ watch?v=p01W6CDelIk

Billetterie : zeffy.com/fr-CA/ticketing/ apprendre-a-parler-avec-un- poeme-spectacle-de-clown- theatre-a-val-david