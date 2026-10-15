La Municipalité invite la population à la réflexion sur le secteur de La Sapinière

La Municipalité invite la population à la réflexion sur le secteur de...

COMMUNIQUÉ

L’avenir du secteur de La Sapinière: La Municipalité invite la population à participer à la réflexion. Une première consultation publique le 29 octobre 2026.

La Municipalité entreprend une démarche de participation citoyenne pour réviser le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de La Sapinière. Cette démarche est encadrée par les experts en urbanisme et en participation publique de l’Atelier Urbain, qui ont également accompagné la Municipalité lors de l’élaboration du PPU de 2021. La population est invitée à une première consultation publique le jeudi 29 octobre 2026, de 18h à 21h, à la salle Athanase-David (église). L’inscription est requise.

Propriétaire du domaine depuis le 4 février 2026, la Municipalité souhaite recueillir les idées et les préoccupations de la population afin d’éclairer les décisions concernant l’avenir de ce secteur situé près du cœur villageois.

«Le secteur de la Sapinière occupe une place importante dans notre village. Nous souhaitons prendre le temps d’écouter la population et d’examiner les possibilités avant de déterminer les orientations à retenir. Vos idées et vos préoccupations contribueront à éclairer les décisions du conseil sur l’avenir de ce secteur», souligne Jean-Claude Rocheleau, maire de Val-David.

Une vision à actualiser

Un premier PPU a été adopté en 2021. Depuis, le contexte a changé: la Municipalité est devenue propriétaire du domaine, le lac n’existe plus et un terrain a été cédé au Centre de services scolaire pour la construction d’une nouvelle école, ce qui implique l’ajout d’une rue pour y accéder. Les besoins de la communauté ont également évolué.

La révision permettra de réévaluer les orientations d’aménagement en tenant compte de ces changements, des besoins actuels et des préoccupations de la population.

Le PPU est un outil de planification qui précise la vision d’aménagement d’un secteur. Il guide notamment les choix concernant les usages du sol, les accès, les déplacements et les espaces naturels. Il établit un cadre pour les interventions futures et ne constitue pas, à lui seul, un projet de construction.

Plusieurs occasions de participer

La consultation publique du 29 octobre comprendra une présentation du contexte et de la démarche, suivie d’échanges en petits groupes. Les personnes participantes pourront discuter des éléments à préserver ou à améliorer, des possibilités d’avenir et des conditions à considérer pour l’aménagement du secteur.

La démarche se poursuivra en novembre avec un sondage en ligne et la possibilité de déposer un mémoire. Les contributions recueillies serviront à élaborer deux scénarios d’aménagement.

Ceux-ci seront présentés à la population avec une estimation des coûts. Les commentaires de la population éclaireront le choix du conseil municipal, qui prendra la décision finale sur les orientations à retenir. Ces choix guideront la rédaction du PPU révisé.

Le projet de PPU sera ensuite présenté à la population pour consultation avant son adoption.

Consultation publique: inscription requise

Animée par : Alex Fortin, urbaniste et directeur de projet, et son équipe de l’Atelier Urbain

Date: jeudi 29 octobre 2026

Heure: de 18h à 21h

Lieu: salle Athanase-David (église), 2490, rue de l’Église

Inscription: transmettre son nom et son adresse civique à communications@valdavid.com . Précisez également si vous êtes membre d’une association liée au secteur ou à l’urbanisme.

Suivre l’évolution de la démarche

Pour suivre l’évolution de la démarche, consultez la page «PPU de La Sapinière», dans la section «Projets majeurs» du site valdavid.com. Vous y trouverez les prochaines occasions de participer, les documents rendus publics et les résultats des consultations.

____

Source

Julie Duval, directrice des communications, Municipalité du Village de Val-David

communications@valdavid.com | 819 324-5678, poste 4249





