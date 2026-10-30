Lebeau Vitres d’autos fête ses 50 ans à Sainte-Agathe

À Sainte-Agathe-des-Monts, Lebeau Vitres d’autos répare et remplace des pare-brise depuis 50 ans. C’est la famille David, très impliquée dans sa communauté, qui tient cette succursale. Le vendredi 23 octobre avait lieu une grande soirée pour souligner cet anniversaire. Le garage avait été transformé en entier, avec draperies et ballons, pour recevoir plus de 200 invités, dont le journal Ski-se-Dit faisait partie. S’y trouvaient également d’anciens employés, des gens de la communauté d’affaires et de la Chambre de commerce, le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Frédéric Broué, le nouveau député de Bertrand, Alexandre Girard-Duchaine, et plusieurs autres, qui ont foulé le tapis rouge à l’entrée.