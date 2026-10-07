L’employabilité des jeunes dans les Laurentides: enjeux et perspectives

Famille :

Éric Sinotte

Agent Place aux jeunes en région, les Laurentides

La région des Laurentides, reconnue pour ses ressources naturelles et son dynamisme touristique, offre un cadre propice au développement professionnel des jeunes. Toutefois, malgré un potentiel économique certain, plusieurs défis freinent leur pleine intégration sur le marché du travail.

Parmi les principaux obstacles, on note le manque de transport en commun dans les zones rurales, ce qui limite l’accès aux lieux de travail pour les jeunes sans véhicule. De plus, certains secteurs comme l’aménagement paysager, la construction ou l’hôtellerie peinent à attirer une main-d’œuvre jeune, souvent en quête de stabilité, de reconnaissance et de conditions de travail favorables.

Les jeunes des Laurentides font également face à un décalage entre les compétences acquises en formation et les besoins réels des employeurs. Les entreprises locales recherchent de plus en plus des profils polyvalents, capables de s’adapter rapidement à des environnements changeants. Cela souligne l’importance de renforcer les liens entre les établissements d’enseignement, les organismes d’employabilité et les employeurs afin de mieux préparer les jeunes à intégrer le marché du travail.

Heureusement, plusieurs initiatives régionales visent à améliorer cette situation. Des programmes d’élève d’un jour, de mentorat et d’accompagnement personnalisé sont mis en place pour favoriser l’insertion professionnelle. Entre autres, le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides, le Centre de formation des Laurentides et le Cégep de Saint-Jérôme jouent un rôle clé dans cette dynamique, en offrant des services adaptés aux besoins des jeunes.

L’entrepreneuriat représente également une voie prometteuse. De plus en plus de jeunes des Laurentides choisissent de créer leur propre emploi, souvent dans des domaines liés au tourisme et services locaux, technologies et haute innovation, entrepreneuriat écologique et social, artisanat et petite production. Ce mouvement contribue à revitaliser les communautés locales et à diversifier l’économie régionale.

D’ailleurs, le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides encourage de telles initiatives par le projet «La vitrine». Cette boutique à même les locaux du CJEL vise à offrir aux jeunes de notre région de déployer leurs passions et de découvrir leur potentiel entrepreneurial.

En conclusion, l’employabilité des jeunes dans les Laurentides dépend d’une mobilisation collective. Il est essentiel de valoriser les talents locaux, de faciliter l’accès à la formation et de soutenir les initiatives innovantes. En misant sur l’accompagnement, la flexibilité et la collaboration, la région peut devenir un véritable tremplin pour les jeunes en quête d’un avenir professionnel épanouissant.