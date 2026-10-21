Incendie à Sainte-Agathe – Palliacco maintient ses services grâce à la mobilisation de la communauté 

Incendie à Sainte-Agathe – Palliacco maintient ses services grâce à la mobilisation de...

COMMUNIQUÉ — À la suite d’un incendie survenu dans ses locaux de Sainte-Agathe-des-Monts, Palliacco souhaite rassurer la population: ses services se poursuivent malgré la fermeture temporaire de ses locaux sur la rue de Sainte-Agathe. Heureusement, personne n’a été blessé. L’équipe a travaillé activement afin de relocaliser ses activités et assurer la continuité de l’accompagnement offert à sa clientèle au 21, rue Godon Ouest.

La mobilisation a été spontanée. Des élus municipaux et le député provincial, ainsi que des représentants du réseau de la santé, ont proposé leur aide pour trouver un local temporaire.

«Rapidement, la communauté s’est mobilisée pour nous venir en aide. Le maire, le député provincial et les gens du réseau de la santé nous ont tous proposé leur aide pour trouver un local temporaire. À travers cette épreuve, c’est beau de voir à quel point notre mission compte, de constater que nos services sont vraiment nécessaires», souligne Chantal Roy, directrice générale de Palliacco.

«Nous sommes heureux que les services de Palliacco puissent continuer pour la population de Sainte-Agathe. C’est un service essentiel. Que ce soit la Ville ou d’autres organismes, on s’est mobilisés afin qu’ils soient relocalisés rapidement», mentionnait le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Frédéric Broué.

La clientèle de Palliacco pourra donc continuer à recevoir des services de soutien individuel et de groupe de façon temporaire dans les locaux situés au 21, rue Godon Ouest, J8C 1E5. Les personnes concernées seront informées des modalités temporaires pour accéder aux services.

Palliacco remercie chaleureusement la communauté pour son soutien et réaffirme son engagement envers les personnes atteintes de cancer, les personnes en fin de vie, les proches aidants et les personnes endeuillées.

Les services de Palliacco se poursuivent. Sa mission, elle, ne s’arrête pas.

À propos de Palliacco

Palliacco offre gratuitement des services bilingues d’accompagnement, de répit et de soutien psychosocial dans les Laurentides depuis près de 20 ans.

Source :

Martin Dumont | Directeur du marketing | Palliacco

Tél. : 819 717-9646 | Cell. : 819 430-3655 | Courriel : martin.dumont@palliacco.org

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