Marlène Gosselin

Institut Marlène

Une tache pigmentaire est une zone de la peau qui devient plus foncée que le teint environnant. Elle apparaît lorsque la mélanine, le pigment naturel responsable de la couleur de la peau, est produite en excès ou se répartit de façon inégale. La mélanine joue un rôle de protection contre les rayons ultraviolets (UV). Toutefois, lorsqu’elle est produite en trop grande quantité, elle peut laisser apparaître des taches brunes ou irrégulières.

Ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes et peut se produire sur toutes les couleurs de peau, sur le visage, les bras et les mains. Ces taches pigmentaires représentent notre historique solaire, nos expositions pas ou mal protégées, les changements hormonaux, la prise de certains médicaments, la grossesse et le vieillissement naturel de la peau. Bref, tout le monde finit par en développer. Il y a des solutions et, encore plus important, il y a la prévention. Voici des suggestions à intégrer dans votre routine beauté.

Après le nettoyant visage, appliquez une lotion ou une essence uniformisante matin et soir qui permettra de ralentir la formation de la mélanine. Sans rincer la lotion, un sérum éclaircissant s’applique localement sur les taches pigmentaires pour les atténuer.

Si vous prévoyez de rester à la maison, votre crème de protection quotidienne sera appliquée tout de suite après le sérum. Si vous prévoyez d’aller dehors, il est essentiel d’appliquer un écran solaire à large spectre avec un FPS 30 minimum contenant du dioxyde de titane ou de l’oxyde de zinc, qui devra être renouvelé aux 2 heures. Il existe des bâtons solaires FPS 50 qui peuvent être utilisés localement sur les taches; il s’agit d’une option intéressante si vous allez à l’extérieur ponctuellement durant la journée. N’oubliez pas de protéger vos mains avec les écrans solaires de la même manière que votre visage.

Ajoutez à vos soins hebdomadaires l’exfoliation de votre peau 2 fois par semaine avec un gommage mécanique (avec granules) ou enzymatique (action chimique qui dégrade et digère les cellules mortes), et ce, afin d’empêcher l’accumulation de cellules mortes sur la peau du visage, tout en favorisant la pénétration des molécules actives des produits utilisés. Le gommage permet d’éclaircir les taches pigmentaires et de redonner au teint tout son éclat.

Appliquez un masque unifiant-éclat après votre exfoliation. Cela complétera l’action en profondeur des soins à la maison pour atténuer les taches pigmentaires tout en diminuant leur taille.

En complément, des traitements ciblés en institut de beauté pourront diminuer significativement les taches cutanées et améliorer l’éclat du teint. Ils utilisent des actifs de pointe tels des acides de fruits (AHA-BHA) pour exfolier en profondeur et diminuer les taches, ainsi que de la vitamine B3 et de la vitamine C.

Évitez les produits agressifs, les gommages excessifs et les recettes maison irritantes. Une tache nouvelle, qui change rapidement, saigne, croûte ou ne ressemble pas aux autres doit être évaluée par un médecin ou un dermatologue avant tout traitement esthétique. Certaines lésions peuvent ressembler à des taches de vieillesse, soyez vigilants.

Bon automne!

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Référence : livre de formation Vie Collection