Astro – novembre

Véronique Nicolas est de retour, à la demande générale! Elle a déjà fait partie du conseil d’administration du Ski-se-Dit. Même si elle n’habite plus Val-David, elle reste une grande amie du journal.

«Coucou, me revoilà avec ces petits messages étranges remplis de possibilités. / Si on se connaît déjà; allô, j’espère que tout va bien par chez vous. Si on ne se connaît pas; enchantée. Ça fait plaisir de se rencontrer ici à travers ces mots/images entremêlés.»

Chaque mois, je vous transmets un message offert par les cartes, en contact avec chacun des signes du zodiaque. Petit biscuit chinois éphémère/indompté. En espérant de tout cœur que ces messages puissent vous éclairer et toucher le vôtre, de cœur.

Je vous embrasse très fort.

Véronique

letarotlumiere.com

Bélier : La patience n’est pas ta qualité première, cher Bélier, mais tu sais en faire preuve quand c’est nécessaire. Tu as appris. Sagement. Te voilà donc là, à porter ce nouveau chapeau de constance et d’eau fraîche, qui te fait avancer, plus qu’il en a l’air. Lenteur gracieuse/révolution sincère.

Taureau : Dans ton panier d’osier se cache un trésor de graines par milliers que tu n’as pas encore vu éclore. Doucement, apercevoir cette guirlande de semences. Victoire annonçant sa proximité. Bientôt alors, profiter de cette apothéose au fruit multiplié.

Gémeaux : L’amour a mille visages. Entre conte et abîme profonde, il nous montre qui nous sommes. Même dans les coins où on se sent seul, l’amour nous tire par les branches pour nous supplier de grandir. Beau Gémeaux, tu as tellement à offrir à seulement laisser le vent brosser le dos de tes feuilles. Exister sans réfléchir.

Cancer : Après la pluie, le beau temps, qu’on dit. Mais, qu’est-ce qu’elle a de si effrayant, la pluie? Beau Cancer, ce mois te rappelle qu’avant chaque beau temps, il y a pas mal toujours un nuage gris. Tu sais bien ça, toi. Tu as compris les cycles incessants entre beau et drôle de temps. Compris surtout que tout est parfait ainsi.

Lion : Le moment est venu de croiser ton corps à tes inventions, beau Lion. Au loin, une parcelle de clairière, une aube d’espoir te servant de fanal, dans les chemins sinueux de ta créativité. Dors tranquille, belle bête. Tu es feu vivant. Inspiration née. Tu ne peux pas avoir peur de manquer de ferveur et d’idées, toi, Lion rugissant.

Vierge : T’en remettre à quelque chose, plus doux, au fond de toi. Ouvrir les mains. Détacher ton cœur et tes cheveux pour mieux dormir. Mieux respirer. Comme s’il fallait que tes doigts s’écartent un peu plus grand/acceptant, pour laisser cette chose partir/tomber. Ça va. Tu sais que tu peux, maintenant.

Balance : Comment avancer? Peut-être, sans que ce soit forcé en fait. Laisser les choses se faire. En y mettant pourtant tout son cœur. Comme la fleur qui s’ouvre vers le soleil en été. Elle ne se sent pas obligée. Par plaisir seulement oui, par candeur. Mais avec force tout de même, sous la fragilité de sa temporaire présence sur terre.

Scorpion : Avoir besoin d’un peu de temps. «Faire du sens» des dernières nouvelles. Mieux se retrouver pour solidifier la suite. Comme pour, en quelque part, reconnecter à cette force en toi qui ne t’appartient pas, mais qui attend de toi que tu la cherches, que tu la prennes, que tu crées ta vie avec. Là, maintenant.

Sagittaire : Je t’ai attrapé par le pied. Tu m’as lancé ton cœur. Sous cette coupole tapissée de murs qui ne cessent de s’ouvrir pour nous émouvoir. Boire ces petites gouttelettes sur nos cheveux qui se mélangent, se tressent une vie. La beauté de l’imaginaire se peuplant de nos différences. // Beau Sagittaire, écris/reçois ce poème amoureux/spectaculaire que tu aimerais tant recevoir.

Capricorne : Au creux de tes mains, un petit monticule d’étoiles que tu as su garder/récolter sur le chemin, dans un bocal, comme une foulée de lucioles pour éclairer tout autour. Envoyer promener la fatalité des jours plus sombres. Parce que rien ne se perd. Tout se transforme. Je sais que tu sais.

Verseau : Dans le monde des rêves. Reconnaître que tout est lié. Du bout des doigts tracer des lignes partant de tes yeux fermés vers ceux qui te sont chers. Une toile d’araignée unissant tous ces moments/personnes/compréhensions, de maintenant ou d’hier. Une œuvre endormie pour t’éveiller à la beauté des traits entre toi et les choses.

Poissons : Une vie humaine est marquée de tant de souvenirs. Des images/sensations qui s’écrivent/s’effacent/s’enfuient parfois. On ne peut pas tout retenir, ça nous glisse entre les doigts comme une eau de pluie. Ce temps qui part avec des milliers d’instants qui ne reviendront pas. Remplir des albums, garder les dessins, les histoires. C’est déjà bien. Pour honorer ces petites vies où nous passons.