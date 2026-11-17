Produit sur une période de 5 ans par une boîte de Val-David et gagnant du prix meilleur documentaire long-métrage au Festival international de films black de Montréal en septembre dernier, le documentaire Espwa: Haïti contre toute attente sera présenté le 1er décembre à 19h à la salle Athanase-David. La projection sera suivie d’une période de discussion et d’une rencontre avec l’équipe de Val-David, Dan Shannon, producteur, et Isabelle Depelteau, scénariste, co-réalisatrice, et Joel Ferron, compositeur de musique original pour le film, aussi résident de Val-David.

ESPWA («Espoir» en créole français) est un long métrage documentaire qui explore le rôle des artistes haïtiens en tant que gardiens de la voix du pays, à une époque où les institutions nationales et la gouvernance sont absentes ou défaillantes. Le film se penche sur l’histoire d’Haïti et sur les répercussions du récent assassinat du président Jovenel Moïse, alors que le pays tente de se reconstruire sur la voie de la sécurité et de la prospérité. Espwa est une histoire de résilience offrant un accès exclusif au récit de Joverlein Moïse, le fils du président assassiné, qui livre son témoignage pour la première fois.

Bande-annonce : https://vimeo.com/1225029432/f144caa41d?fl=pl&fe=cm

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