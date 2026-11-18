À la suite du départ de M. Rocheleau le 19 octobre dernier du poste de maire à Val-David, des élections partielles devront être tenues pour nommer une nouvelle personne à ce poste. D’ici le 7 mars 2027, jour d’élection, c’est M. Derek Bernard qui assume les fonctions de maire suppléant.

Mises en candidature: du 22 janvier au 5 février 2027, de 9h à 16h30.

du 22 janvier au 5 février 2027, de 9h à 16h30. Vote par anticipation: dimanche 28 février 2027, de 12h à 20h.

dimanche 28 février 2027, de 12h à 20h. Jour du scrutin: dimanche 7 mars 2027, de 10h à 20h

Si une seule candidature est acceptée à la clôture des mises en candidature, cette personne sera proclamée élue sans opposition et aucun scrutin ne sera tenu.

Pour toutes les informations à ce sujet, veuillez consulter le site web de la Municipalité de Val-David : https://www.valdavid.com/election-partielle/