Louise Duhamel
Chroniqueuse culinaire, chef du dîner communautaire et résidente de Val-David
Dire que la bonne cuisine suit les saisons, c’est une vérité de La Palice… en d’autres termes, c’est une évidence. C’est aussi dire qu’en novembre, on fait, avec une grande tristesse, nos adieux aux tomates, concombres, poivrons, haricots, fraises, framboises et gadelles de nos maraîchers. Et puis c’est le retour des fruits et légumes cultivés en serre, des aliments importés ou en conserve qu’on trouve en épicerie ou, mieux encore, qu’on a amoureusement préparés.
– Vous avez fait des confitures maison, des marinades ou des préparations fermentées? Vous êtes de vrais artistes de la mise en bocal.
– Vous avez congelé ou déshydraté les produits de vos récoltes? Vous êtes alors comme des écureuils prévoyant l’hiver.
– Vous avez un cellier pour vos légumes de cave? Vous êtes assurément des adeptes de l’autonomie alimentaire. Bravo, champions et championnes!
Novembre est véritablement un mois de transition. On a le goût d’une cuisine réconfortante. Alors on prépare des bouillons, on choisit d’apprêter les légumes racines, on explore la richesse des multiples courges. Novembre est le mois qui me donne l’envie de cuisiner l’oignon. J’aime la soupe à l’oignon gratinée, les oignons braisés ou rôtis dans leur peau, les oignons farcis à la viande, la confiture d’oignon aigre-douce et, assurément, la tarte à l’oignon, dont vous trouverez ici la recette que je fais régulièrement. C’est un plat simple, auquel vous pourriez ajouter des dés de jambon ou que vous pourriez accompagner de charcuteries, d’une salade d’endives aux pommes, de betteraves marinées, etc.
Avec ce plat d’automne, vous aurez peut-être envie de boire un petit blanc… un accord facile, quels que soient vos goûts et votre budget. Les vins d’Alsace sont bien indiqués (sylvaner, pinot blanc, pinot noir), mais aussi les vins rosés ou de Moselle. Un bourgogne aligoté ou un petit chablis sauraient aussi bien accompagner le côté sucré des oignons. Et, vu la présence de fromage, un vin de Savoie pourrait être le bienvenu.
À vous de choisir et bon appétit!
Tarte aux oignons et au fromage
Ingrédients pour la pâte
200 g de farine tout usage
3 ml de sel
100 g de beurre non salé, froid, en cubes
20 ml d’huile végétale
eau froide, en quantité suffisante
Ingrédients pour la garniture
15 ml d’huile végétale
1 gros oignon doux, taillé en tranches
½ c. à thé de sel
Au goût poivre
2 œufs
125 ml de crème 35% à cuisson
125 ml de lait 3,25%
150 g de fromage de style gruyère (Hercule de Charlevoix, Louis d’Or, Alfred Le Fermier, etc.)
Préparation
- Mettre la farine dans un bol ou sur une planche à pâtisserie. Ajouter le beurre et mélanger du bout des doigts. Faire un puits, y mettre l’huile et le sel.
- Travailler légèrement la préparation du bout des doigts. Ajouter l’eau et mélanger en pétrissant le moins possible.
- Aplatir la pâte en un disque et l’envelopper de pellicule de plastique. Réfrigérer pendant 30 à 45 minutes.
- Dans une grande poêle, sur feu moyen, chauffer l’huile et y cuire l’oignon sans remuer pendant environ 5 minutes. Baisser le feu à moyen doux. Assaisonner. Poursuivre la cuisson en remuant souvent jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Retirer du feu. Refroidir.
- Battre ensemble les œufs entiers. Ajouter le lait et la crème.
- Préchauffer le four à 375 °F.
- Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte en un cercle de 33 cm (13 po) de diamètre et d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Déposer l’abaisse dans un moule à tarte de 28 cm (11 po) de diamètre. Tailler l’excédent de pâte à l’aide d’un couteau. Piquer la pâte.
- Parsemer la pâte du fromage, puis du mélange d’oignon. Verser le mélange d’œufs.
- Cuire au centre du four jusqu’à ce que le dessus de la tarte soit ferme, soit environ 30 minutes.
- Laisser reposer 10 minutes avant de servir.