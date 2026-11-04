Louise Duhamel

Chroniqueuse culinaire, chef du dîner communautaire et résidente de Val-David

Dire que la bonne cuisine suit les saisons, c’est une vérité de La Palice… en d’autres termes, c’est une évidence. C’est aussi dire qu’en novembre, on fait, avec une grande tristesse, nos adieux aux tomates, concombres, poivrons, haricots, fraises, framboises et gadelles de nos maraîchers. Et puis c’est le retour des fruits et légumes cultivés en serre, des aliments importés ou en conserve qu’on trouve en épicerie ou, mieux encore, qu’on a amoureusement préparés.

– Vous avez fait des confitures maison, des marinades ou des préparations fermentées? Vous êtes de vrais artistes de la mise en bocal.

– Vous avez congelé ou déshydraté les produits de vos récoltes? Vous êtes alors comme des écureuils prévoyant l’hiver.

– Vous avez un cellier pour vos légumes de cave? Vous êtes assurément des adeptes de l’autonomie alimentaire. Bravo, champions et championnes!

Novembre est véritablement un mois de transition. On a le goût d’une cuisine réconfortante. Alors on prépare des bouillons, on choisit d’apprêter les légumes racines, on explore la richesse des multiples courges. Novembre est le mois qui me donne l’envie de cuisiner l’oignon. J’aime la soupe à l’oignon gratinée, les oignons braisés ou rôtis dans leur peau, les oignons farcis à la viande, la confiture d’oignon aigre-douce et, assurément, la tarte à l’oignon, dont vous trouverez ici la recette que je fais régulièrement. C’est un plat simple, auquel vous pourriez ajouter des dés de jambon ou que vous pourriez accompagner de charcuteries, d’une salade d’endives aux pommes, de betteraves marinées, etc.

Avec ce plat d’automne, vous aurez peut-être envie de boire un petit blanc… un accord facile, quels que soient vos goûts et votre budget. Les vins d’Alsace sont bien indiqués (sylvaner, pinot blanc, pinot noir), mais aussi les vins rosés ou de Moselle. Un bourgogne aligoté ou un petit chablis sauraient aussi bien accompagner le côté sucré des oignons. Et, vu la présence de fromage, un vin de Savoie pourrait être le bienvenu.

À vous de choisir et bon appétit!

Tarte aux oignons et au fromage

Ingrédients pour la pâte

200 g de farine tout usage

3 ml de sel

100 g de beurre non salé, froid, en cubes

20 ml d’huile végétale

eau froide, en quantité suffisante

Ingrédients pour la garniture

15 ml d’huile végétale

1 gros oignon doux, taillé en tranches

½ c. à thé de sel

Au goût poivre

2 œufs

125 ml de crème 35% à cuisson

125 ml de lait 3,25%

150 g de fromage de style gruyère (Hercule de Charlevoix, Louis d’Or, Alfred Le Fermier, etc.)

Préparation