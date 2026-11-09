L’hôtel La Sapinière détruit par un incendie

Dans la nuit du 8 au 9 novembre, un incendie s’est déclaré à l’ancien hôtel La Sapinière de Val-David. Construit en 1936 par Léonidas Dufresne et ensuite tenu par son fils, Jean-Louis, pendant 65 années, l’établissement était désormais en mauvais état et entièrement placardé par la Municipalité il y a quelques mois. Nous ignorons pour l’instant s’il y avait des personnes à l’intérieur au moment de l’incendie ainsi que les causes du feu. D’autres détails suivront.

Ce lundi 9 novembre, il reste peu de la structure de l’hôtel, qui était majoritairement construit en bois.

En raison de la présence d’amiante dans cette construction et donc d’une possible mauvaise qualité de l’air pour le moment, à la suite de l’incendie, et sans réponse officielle de la Santé publique pour le moment, le Centre de services scolaire des Laurentides a pris la décision de garder les enfants à l’intérieur lors de la récréation en avant-midi et sur l’heure du dîner, vu la proximité de l’école Saint-Jean-Baptiste par rapport à La Sapinière.