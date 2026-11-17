Avec une quarantaine de producteurs, le marché de Noël de Val-David est toujours un bel événement qui attire nombre de visiteurs et résidents. Tenu encore cette année à l’école Saint-Jean-Baptiste, le marché aura lieu les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 16h.
Le Marché de Noël de Val-David n’est pas tout à fait comme les autres… Parce que vous, clients, vous répondez «présents» depuis plus de deux décennies, parce que vous leur montrez votre appréciation, votre fidélité et votre enthousiasme, vous avez la crème des producteurs pour vous servir. C’est ainsi qu’on bâtit l’avenir pour les siens, ensemble! Joyeuses Fêtes à tous!
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église, Val-David