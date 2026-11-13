On prépare Noël à Val-Morin les 5 et 6 décembre

Le Marché de Noël revient à Val-Morin : Course des lutins, activités festives et artisans les 5 et 6 décembre

Communiqué – La Municipalité de Val-Morin invite la population à participer au Marché de Noël de Val-Morin, les samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10h à 15h. Les activités se dérouleront à la Salle communautaire de l’hôtel de ville, à la Place des Férias et au Théâtre du Marais. Kiosques d’artisans, musique, animations, jeux extérieurs, danse, spectacles, gourmandises et visite du père Noël sont au programme.

Le samedi, les chorales d’enfants et l’Orctrad de Val-David lanceront la programmation à 10h30. Cirkaz déambulera sur le site, tandis que le Camp Edphy proposera des jeux extérieurs. Dès 12h30, Jocelyne invitera les participants à danser. Les Frères Lemay clôtureront la journée avec un spectacle à 14h.

Le dimanche, les lutins prendront d’assaut les rues pour la Course des lutins, organisée par Courir Laurentides. Deux parcours sans chronométrage seront proposés: le 5km des Enfants Terribles, à 10h30, et le 1km des Enfants Sages, à 11h30. Les déguisements sont fortement encouragés. Des animations hivernales seront offertes aux enfants pendant le 5km, et tous les participants recevront une médaille et un dossard. Un podium récompensera les meilleurs costumes.

Le père Noël sera sur place de 10h30 à 12h30 pour rencontrer les enfants et leur remettre des livres. Cirkaz et le Camp Edphy participeront également aux activités, tandis que DJ Lady K assurera l’ambiance musicale de 12h à 14h. C’est l’ensemble de cuivres Ictus qui prendra la relève, de 14h à 15h, autour du feu!

Pour manger et se réchauffer, les visiteurs pourront compter, dès 11h, sur Ayawan, La Face Nord, Chez Lilo, L’Instant Thé, Partage et Solidarité ainsi que la Brûlerie Onirique. La plupart des artisans accepteront les paiements par carte, mais il est recommandé de prévoir de l’argent comptant pour certains achats.

Les inscriptions à la Course des lutins se font en ligne seulement par l’entremise de Race Roster. Pour obtenir les détails et s’inscrire, consultez le site courirlaurentides.com/course-lutins-valmorin.

Pour consulter la programmation complète: shorturl.re/marche_noel2026

Source: Municipalité de Val-Morin, 819 324-5670, poste 3813





