Horizon 2029 – Val-Morin dévoile les nouvelles priorités de son plan stratégique

Communiqué — La Municipalité de Val-Morin a présenté, lors d’une séance d’information publique le 18 novembre, le résultat de la démarche de mise à jour de son plan stratégique. Adopté en 2023, ce plan proposait une vision sur 5 ans. La mise à jour s’inscrit dans un contexte où plusieurs enjeux évoluent rapidement à Val-Morin, notamment en matière de développement du territoire, d’environnement, d’achalandage touristique et d’investissements en infrastructures. L’objectif était donc de s’assurer que les orientations du conseil demeurent cohérentes, réalistes et bien adaptées aux besoins actuels et futurs de la communauté.

La démarche a permis de renouveler la vision, de confirmer la pertinence des cinq orientations et de déterminer les nouvelles priorités du plan. Celles-ci guideront le développement de la Municipalité jusqu’en 2029.

Réalisé en collaboration avec le Conseil et l’équipe municipale, la population et la firme Espace Stratégies, le processus de travail a comporté la réalisation d’un bilan de mi-parcours du plan stratégique adopté en 2023, ainsi qu’une importante réflexion sur les réalisations et les enjeux émergents issue des consultations auprès de la communauté.

Une démarche fondée sur l’écoute

Deux séances de travail participatives avec les citoyens ont permis d’échanger sur le milieu de vie, les loisirs, la culture, l’aménagement et le développement du territoire.

Quatre sondages thématiques en ligne ont également permis de recueillir un peu plus de 500 réponses sur la bibliothèque, les loisirs, les parcs, les espaces verts, les priorités d’investissement dans les infrastructures ainsi que le développement durable et la protection de l’environnement.

«Cette mise à jour témoigne de notre volonté d’assurer une continuité dans la réalisation des grandes priorités de Val-Morin, tout en tenant compte de l’évolution de notre municipalité et des préoccupations exprimées par la population. Je remercie les citoyennes et les citoyens ainsi que l’équipe municipale qui ont contribué à alimenter cette importante réflexion», souligne monsieur Pierre Asselin, maire de la Municipalité de Val Morin.

Les nouvelles priorités issues des 5 grandes orientations

Les 5 grandes orientations du plan stratégique adopté en 2023 demeurent pertinentes et c’est à partir de celles-ci que les nouvelles priorités du plan ont émergé.

Assurer la protection et la mise en valeur des ressources naturelles sur l’ensemble du territoire

La Municipalité placera l’eau, la protection des milieux naturels et la résilience climatique au cœur de ses actions. Elle poursuivra également la protection des paysages, du patrimoine arboricole et la pérennisation du réseau de sentiers municipal et patrimonial.

Susciter la rétention des jeunes familles et des retraités au sein d’un milieu de vie paisible, inclusif et sécuritaire

Val-Morin favorisera une cohabitation harmonieuse entre les résidents et les visiteurs, en mettant de l’avant un plan d’action pour préserver la quiétude de la population. Le soutien aux organismes communautaires et le développement d’une offre intergénérationnelle adaptée aux besoins de la population seront aussi priorisés.

Stimuler le développement d’une économie locale prospère et responsable

La Municipalité contribuera au dynamisme du noyau villageois par la poursuite de ses actions de revitalisation et à l’essor des entreprises et commerces locaux. Elle soutiendra une offre touristique quatre saisons et la création d’espaces publics rassembleurs.

Favoriser un aménagement harmonieux, accueillant et durable du territoire

Les interventions prioritaires porteront sur la réfection routière, l’entretien préventif et l’amélioration des déplacements actifs. La Municipalité travaillera aussi à mieux gérer l’accueil touristique, le stationnement et les eaux pluviales.

Miser sur une offre de services aux citoyens de qualité en collaboration avec une administration efficace, innovante et mobilisée

Val-Morin poursuivra l’amélioration de l’expérience citoyenne par la bonification des communications et le développement de services numériques. Elle planifiera ses projets en fonction de sa capacité municipale et investira dans la formation de ses équipes.

Il est possible de consulter le plan stratégique complet à shorturl.re/horizon2029. Des copies du résumé sont également disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville.

Source : Municipalité de Val-Morin

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