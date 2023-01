Des nouvelles de Phil Shaw en Italie

Ça y est, il est parti!

Phil Shaw se trouve en ce moment en Italie, où il participera le 29 janvier à la Marcialonga, qui signifie marche longue, un parcours de 70 km à travers deux vallées (de Fassa et de Fiemme) avec un dénivelé de 1030 mètres. La course, qui réunit en moyenne 8000 skieurs, part de la ville de Moena et se termine dans le pittoresque village de Cavalese.

On le voit avec Carla Varesco, la grande patronne du B & B Le Ciorciole, où ils sont hébergés. Et ils ont de la bonne lecture avec leur exemplaire du Ski-se-Dit de janvier! Il est accompagné pour la course par l’ami québécois Jean Philippe Riou.

Pour plus d’info sur cette course : https://ski-se-dit.info/2023/01/des-nouvelles-de-phil-shaw-exclusivement-dans-ski-se-dit/