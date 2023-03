Souvenir envoyé par une lectrice

Dans le cadre du concours « Je me souviens » organisé par le journal à l’occasion de son 50e, Elaine Bertrand nous a envoyé cette belle histoire, un souvenir du Ski-se-Dit d’il y a longtemps!

Il y a environ 45 ans, mon frère a embarqué un garçon qui faisait du pouce entre Val-David et Sainte-Adèle. Le garçon a oublié sa flûte traversière dans la voiture. Incapable de retracer le garçon en question, mon frère a donc apporté la flûte à la maison. Moi qui rêvais de jouer de la flûte depuis un bon moment, j’étais aux oiseaux! Jethro Tull, Harmonium, wow! Je suis allée la faire réparer et ajuster dans un magasin d’instruments à vent à Montréal et j’ai commencé à suivre des cours!

Un an plus tard, un ami de mon frère, qui se souvenait de l’anecdote, a lu dans le Ski-se-Dit un petit passage, un témoignage de quelqu’un rapportant l’histoire de la flûte oubliée et de cette bouteille lancée à la mer… On ne sait jamais, si quelqu’un se reconnaît! Je ne pouvais pas croire que je devais rendre MA flûte, mais je ne pouvais pas la garder non plus! J’ai donc redonné l’instrument, à mon grand désespoir.

Ma mère, voyant ma peine, m’a offert de m’aider pour en acheter une nouvelle. J’ai finalement fait mes études collégiales et universitaires en musique, en flûte traversière!



