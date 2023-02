Un nouveau concours pour marquer les cinquante ans du journal!

Afin de souligner la présence constante du journal Ski-se-Dit dans notre communauté depuis cinquante ans, un tirage au sort de 50 $ sera effectué chaque mois parmi les participant.e.s au concours

« Je me souviens ».

Pour participer, il suffit d’envoyer par courriel, à l’adresse [email protected], quelques mots pour raconter un souvenir lié au journal, ou pour exprimer la principale raison pour laquelle vous lisez le journal chaque mois, votre chronique préférée, etc. Une photo avec légende peut également être soumise.

Le souvenir gagnant sera publié dans chaque édition mensuelle du journal en 2023. Toutes les participations sont éligibles aux douze tirages de l’année, ce qui donne à chacun et chacune douze chances de gagner! Les textes publiés seront révisés (orthographe et syntaxe). Laissez-vous inspirer par vos souvenirs et participez!