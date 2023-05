La 2e édition du Festival de films d’auteur de Val-Morin, un succès

La deuxième édition du FFAVM, le Festival de films d’auteur de Val-Morin, s’est conclue samedi le 29 avril avec la cérémonie de clôture en présence de la mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, partenaire de la remise de prix.

Le jury professionnel, constitué de Petra Palmer (programmatrice à la Semaine de la critique à Berlin), Barbara Shrier (productrice Palomar) et François Jacob (cinéaste), a décerné le Grand prix Orel, composé d’une bourse de 1500$ et d’un trophée original, à Rafael Palacio Illingworth, pour son film Vida Comienza, Vida Termina.

Le prix du meilleur scénario a été décerné à Stefan Arsenijevic pour son film Strahinja BanoviĆ (As Far As I Can Walk).

Une mention spéciale et une bourse de 1000$ ont été attribuées au réalisateur québécois Frédéric Barrette pour son film Bonnet d’Hômme.

Une mention spéciale pour le scénario a été attribuée aux co-scénaristes Anna Brüggeman et Dietricjh Brüggemann pour le film Nö.

Et le prix Télé-Québec Cinéaste des Laurentides a été décerné à Lawrence Côté-Collins pour le film Bungalow.

Le festival, qui s’est déroulé pendant quatre jours, a connu un grand succès. Le public était au rendez-vous. Plus de 2000 festivaliers ont assisté aux projections et participé aux diverses activités.

Les films, ponctués de plusieurs séances de questions/réponses en personne avec les réalisateurs.trices Lesia Kordonets (Ukraine), Rafael Palacio Illingworth (Suisse), Stéphane Moukarzel (Québec), Frédéric Barrette (Québec), Cristina Grosan (Hongrie), Moshe Rosenthal (Israël), Lawrence Côté-Collins (Québec), avec le scénariste Philippe Mayrand (Québec), la productrice Judith Stalter (Hongrie) et le comédien Marc Beaupré, ont été appréciés par un public attentif et participatif.

Le FFAVM a pour mission de présenter des films d’auteur soigneusement dénichés à travers le monde, qui expriment des qualités artistiques, présentent des scénarios originaux et de fortes visions d’auteur. La majorité des films étaient présentés pour la première fois au Québec. Le film d’ouverture R.M.N. (Cristian Mungiu) était présenté en grande primeur à la soirée d’ouverture (première québécoise).