Une collecte de fonds chantante pour soutenir le Ski-se-Dit

Isabelle Labrecque

Administratrice, CA du Ski-se-Dit

Plusieurs auront la chance d’assister, le 13 mai au Théâtre du Marais, au chaleureux spectacle bénéfice de ma chic chorale Sortie-76. J’ai fondé cette chorale en 2012, dans le sillon du Collectif féminin Sortie-76, à qui l’on doit de magnifiques souvenirs de mois de mars entiers voués à honorer le féminin (Marchés de Sorcières, Monologues du vagin, Tentes rouges, Jukebox, Paroles de femmes, etc.). La chorale a grossi avec les années et a choisi de continuer à soutenir des causes nous tenant à cœur lors de ses spectacles. Depuis 3 ans, nous soutenons le projet d’habitation pour aînés Maison Phoenix lors de nos passages au Marais.

On m’a approchée pour me joindre au CA du Ski-se-Dit, notre journal communautaire qui tient le fort depuis plus de 50 ans, et que je lis assidûment depuis mon arrivée au village de Val-David, en 2004. Je n’en manque pas un! Ce type de presse écrite est fortement menacé par le manque de financement de la part de notre gouvernement provincial. Je vous invite à chercher sur la toile la lettre du Président de l’AMECQ à notre premier ministre Legault pour vous instruire un peu plus à ce sujet. Vous comprendrez dès lors qu’une collecte de fonds pour soutenir notre journal de région s’impose.

Ainsi sensibilisée au besoin criant de financement de ce précieux journal, il allait de soi pour moi de proposer une collecte de fonds ludique et musicale avec ma chorale, qui ressent toujours un petit pincement lorsque la saison s’achève alors que notre répertoire est au sommet de sa maîtrise. Nous avions adoré contribuer au soutien financier d’une classe adaptée de l’école Imagine, le projet Les Perséides, il y a quelques années. On aime ça, nous, chanter dans le parc!

Dans cette foulée, chers concitoyens, la chorale Sortie-76 se produira en plein air sous le toit de la gare de Val-David le jeudi 29 mai à 19h15 (et devancé le mardi 27 mai en cas de fortes précipitations annoncées). Nous vous invitons en grand nombre avec votre chaise de camping ou votre couverture, votre citronnelle et un peu d’argent sonnant en poche, pour un passage du chapeau en fin de spectacle (contribution suggérée de 20$). Un kiosque du journal sera également sur place avec des membres de l’équipe de feu pour faire connaître ce mensuel à ceux d’entre vous qui ne l’ont pas encore découvert.

Les 2 plus récentes publications de votre journal, aussi éditeur en devenir, deux magnifiques livres historiques sur l’escalade et le ski à Val-David, seront en vente sur place au coût de 20 $ chacun. Il y aura possibilité de contribuer à la collecte de fonds grâce à un système de paiement par carte.

C’est un rendez-vous, avec les beaux jours, le temps plus chaud et le soleil qui se couchera tard!