Nouvelle parution des éditions Ski-se-Dit et Société d’histoire et du patrimoine de Val-David, voici un livre qui retrace les grandes années de l’Hôtel La Sapinière. Val-David, terre d’accueil – LA SAPINIÈRE Petite histoire d’un grand hôtel (1936-2013) présente plusieurs photos d’archives, tout le travail accompli par Léonidas Dufresne et son fils, Jean-Louis, qui aura été directeur des lieux pendant 65 années! Seul établissement Relais & Châteaux au pays à l’époque, La Sapinière, avec sa cave à vin spectaculaire, a reçu plusieurs grandes personnalités et un nombre incalculable de jeunes mariés en voyage de noces.

