Make America Great Again : OK, mais comment?

Exclusif :

L’Amérique vue par Jay Custa

Jay Custa, résident d’Estero, en Floride, écrit dans la section «Opinion» du journal NEWS-PRESS, qui couvre la région de Naples à Fort Myers du côté du golfe du Mexique. Il est intéressant de voir comment un Américain de naissance voit la vie politique de son pays dans le contexte actuel. Le mois dernier, il parlait du trouble des détracteurs de Trump, le TDS [1]

Comme je l’ai déjà mentionné [le mois dernier], j’ai reçu un diagnostic de TDS aigu, et je ne suis même pas associé à un parti politique opposé ni à aucun autre parti, d’ailleurs. Les opinions peuvent se former sur la base de mensonges perpétués par les politiciens et leurs partis, souvent appelés rhétoriques. Elles peuvent également trouver leur origine dans des dogmes religieux, ce qui les rend de plus en plus difficiles à distinguer!

Certaines personnes basent leurs opinions sur des faits vérifiables, la logique, le bon sens et l’ouverture d’esprit. Il semble que ceux qui adoptent et diffusent les mensonges des chefs religieux ou politiques sont naïfs et crédules. De tout temps, ceux-ci ont fait preuve d’une longue et troublante tendance à manipuler les personnes vulnérables et crédules pour leur intérêt personnel!

Pour ma part, je ne fais aucunement confiance aux politiciens et aux chefs religieux. Par conséquent, je fonde mes opinions sur les faits, la logique, le bon sens et l’ouverture d’esprit. Bien que cela ne garantisse pas une lecture précise des faits, c’est bien mieux que de croire aveuglément et de répéter les élucubrations savamment conçues par des menteurs professionnels!

Par exemple, il ne me semble ni logique ni raisonnable d’élire à la plus haute fonction de la planète une personne qui a été condamnée pour plusieurs crimes et délits sexuels! En gardant une ouverture d’esprit, j’ai fait des recherches approfondies sur le président actuel et tenté de lui trouver des qualités ou des valeurs qui pourraient le racheter. Hélas, je n’ai rien trouvé! En fait, mes recherches ont démontré formellement qu’il incarne toutes les caractéristiques que j’ai essayé d’éviter tout au long de ma vie — mensonges, tricherie, insultes, narcissisme, escroquerie, trahison, mesquinerie, immaturité, manque d’empathie et d’intégrité, vengeance et autres.

Un jour, il s’est vanté de pouvoir abattre quelqu’un en pleine rue sans craindre que ses partisans lui en tiennent rigueur. À l’inverse, s’il décidait de formuler une vérité évidente, je ne l’en estimerais pas davantage!

Récemment, on m’a suggéré que, plutôt que de simplement répéter les mêmes vieux arguments dépassés (quels qu’ils soient), un journaliste non partisan de Make America Great Again devrait faire des suggestions pour améliorer la situation. Cela m’a semblé logique et raisonnable. J’ai donc rassemblé quelques suggestions à cet effet.

Tout d’abord, destituez-le et condamnez-le devant le Sénat. Ensuite, mettez-le dehors avec son gros derrière. Troisièmement, poursuivez-le et condamnez-le pour tous ses crimes odieux. Après cela, enfermez-le là où il le mérite réellement et où il ne pourra plus causer tant de chaos et de dévastation! Enfin, organisez une superbe parade pour célébrer tout cela!

Adieu, TDS!

[1] https://ski-se-dit.info/2025/09/le-trouble-des-detracteurs-de-trump/