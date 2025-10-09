De retour cette année, la superbe soirée SKI-SE-DIT EN FÊTE permet de soutenir financièrement notre journal local tout en s’offrant un excellent repas préparé par Suzanne Lapointe, présidente du conseil d’administration du Ski-se-Dit et cuisinière hors pair!
De plus, Nadia Marcheterre sera au micro pour un spectacle jazz pendant le souper, suivi d’une soirée dansante.
Toute l’équipe du journal a hâte de vous y voir!
À PARTIR DE 17 H à la salle Athanase-David (église), Val-David
APÉRITIF
- Vin rouge, vin blanc 5,75 $
- Bière 4 $
- Trempette et légumes assortis
SOUPER
- Potage aux poireaux et pommes
- Poulet au miel et à la moutarde
- Salade verte
- Gâteau au citron
45$/personne (payable à la porte; carte de crédit acceptée)
RÉSERVATIONS :
Suzanne Lapointe : 819 321-9207 ou suzannelapointe1@gmail.com
Merci à nos partenaires pour cet événement :
Metro Val-David et Bourassa Sainte-Agathe