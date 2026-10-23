Nouveauté
Incendie à Sainte-Agathe – Palliacco maintient ses services grâce à la mobilisation...
COMMUNIQUÉ — À la suite d’un incendie survenu dans ses locaux de Sainte-Agathe-des-Monts, Palliacco souhaite rassurer la population: ses services se poursuivent malgré la fermeture temporaire de ses...
À la rencontre des artistes de S’enforester ᓭᒪᓇᕐᑐᒦᑦᑐᖅ
VAL-DAVID | Sortie de résidences à l’Atelier de l’Île: les artistes du projet de résidences et d’expositions S’enforester ᓭᒪᓇᕐᑐᒦᑦᑐᖅ présenteront leur recherche et création au public le mercredi 28...
T'en souviens-tu, Val-David?
La soirée des Chemises à carreaux!
🤠 LE SKI-SE-DIT EN FÊTE! 🎻 SOIRÉE DES CHEMISES À CARREAUX 🎻 📅 7 NOVEMBRE • 19 H 📍 2490, rue de l’Église Enfile ta chemise à carreaux...
Coup de plume – Déambulation intérieure
Judith Lavoie Résidente de Val-David et professeure de traduction à l’Université de Montréal L’autre jour, on marchait, mon conjoint et moi (avec le chien, bien sûr)...
À la mémoire d’André Berthelet – L’homme de parole
Notre ami et collègue André Berthelet nous a quittés pour le royaume du Grand Esprit. Lui qui n’en manquait pas, quand il était devant...
In memoriam – Thérèse Dumesnil, 1932-2026
C’est le 4 juin 2026 à Sainte-Agathe-des-Monts que Thérèse est décédée. Début vingtaine, Thérèse était vouée à une carrière de pianiste, mais, à une époque...
Livres Val-David, terre d’accueil
L’histoire de Val‑David en trois récits
À travers ces trois ouvrages, Ski-se-Dit vous invite à plonger au cœur de l’histoire de Val-David.
Escalade, ski et patrimoine hôtelier : chaque livre met en lumière des lieux, des personnes et des moments qui ont façonné l’identité de notre communauté.
Des récits accessibles, riches et documentés, pour mieux comprendre d’où l’on vient… et transmettre cette mémoire aux générations futures.