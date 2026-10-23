T'en souviens-tu, Val-David?

La soirée des Chemises à carreaux!

Coup de plume – Déambulation intérieure

À la mémoire d’André Berthelet – L’homme de parole

In memoriam – Thérèse Dumesnil, 1932-2026

La salle principale du centre multifonctionnel nommée Huguette Viau

Points d’intérêt culturels: À la rencontre des Premiers Peuples

Livre à paraître – Contes, légendes et nouvelles des Laurentides ...

Thérèse Dumesnil, 1932-2026

Cinéma premier choix – Citizen Kane: Le film le plus important de...

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